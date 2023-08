Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Oldendorf, BMW SUV in Jork entwendet - nach Verfolgung flüchtet Täter zu Fuß

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Oldendorf

Am gestrigen Dienstag sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Oldendorf im Ginsterweg nach dem gewaltsamen Öffnen eines Badezimmerfensters in das Innere eines Einfamilienhauses eingestiegen und haben anschließend die Wohnräume durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der Gesamtschaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

2. BMW SUV in Jork entwendet - nach Verfolgung flüchtet Täter zu Fuß

In der vergangenen Nacht gegen 02:45 h hat ein bisher unbekannter Täter in Jork in der Gartenstraße einen dort geparkten BMW X5 geknackt, den angehängten Anhänger abgehängt und ist dann mit dem Fahrzeug davongefahren.

Der 35-jährige Geschädigte hatte den Diebstahl bemerkt und mit seinem Zweitwagen sofort die Verfolgung aufgenommen.

Als der Autodieb dieses dann mitbekam, stoppte er nach ca. 500 Metern in der Straße "Jorker Felde", verließ bei laufendem Motor den BMW und flüchtete zu Fuß in die Dunkelheit in Richtung Westerminnerweg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider erfolglos.

Der Autodieb konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, ca. 170 cm groß und athletisch gebaut - Trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover und hellblaue Jeans

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 bei der Jorker Polizeistation zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell