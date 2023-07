Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Acht Autofahrer unter Drogen oder Alkohol am Wochenende erwischt

Stade (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Wochenende auf den Straßen im Landkreis insgesamt acht Autofahrer erwischt, die mit Drogen oder Alkohol am Steuer unterwegs waren.

Am Freitag gegen 13:35 h kam es in der Gemarkung Wohlerst zu einem Unfall, bei dem ein 31-jähriger Harsefelder mit seinem Ford Fiesta aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass er eine Atemalkoholkonzentration von über 1,9 Promille hatte.

Um 16:45 h stoppten Beamte in Dammhausen einen 26-jährigen Mercedesfahrer aus Jork. Bei dem jungen Mann, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurden über 1,1 Promille Atemalkohol gemessen und es kam zusätzlich der Verdacht auf, dass er unter Drogen sein Fahrzeug geführt hatte.

Am frühen Samstag gegen kurz nach 03:00 h wurde in Stade in der Bremervörder Straße ein 22-jähriger Autofahrer aus Hamburg mit seinem BMW-Cabrio angehalten, bei dem ebenfalls der Verdacht auf Drogen und Alkohol am Steuer aufkam.

Gegen 17:00 h am späten Samstagnachmittag konnte in Dollern auf der Bundesstraße 73 ein 46-jähriger Hamburger mit seinem Mercedes-Transporter gestoppt werden, der dann bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille gepustet hatte.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 19:30 h geriet ein 51-jähriger Fahrer eines DAF-Lkw aus Zeven mit Anhänger auf der "Alten Dorfstraße" in Hagenah in einer Kurve mit seinem Gespann teilweise auf die Gegenfahrbahn. Mit dem Anhänger touchierte und beschädigte er dann zwei entgegenkommende Autos, die in Richtung B74 unterwegs waren. Der Unfallverursacher war dabei mit über 1,8 Promille Atemalkohol als LKW-Fahrer unterwegs.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht wurde in Stade im Obstmarschenweg ein 53-jähriger BMW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Er war ohne Führerschein unterwegs und stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Zusätzlich konnten die Beamten bei ihm noch eine Luftpistole im Auto sicherstellen.

Am Vormittag gegen 10:20 konnte in Deinste ein 66-jähriger Peugeotfahrer mit über 1,2 Promille Atemalkohol angetroffen und kontrolliert werden.

Um 17:20 h wurde in Stade in der Harburger Straße ein 24-jähriger Fiesta-Fahrer aus Bliedersdorf kontrolliert, der mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille am Steuer saß.

Die jeweiligen Betroffenen mussten sich einer Blutprobe unterziehen und ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Gegen sie werden jetzt im Einzelfall Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wegen Drogen und Alkohol am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Kontrollen der Polizei in diesem Bereich werden fortgesetzt. Drogen und Alkohol sind immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr und führen dabei immer wieder zu Verkehrsunfällen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern.

