Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Bistro auf Krautsand ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher haben sich in der vergangenen Nacht zwischen 21:30 h und 06:20 h in Drochtersen auf der Elbinsel Krautsand an den dortigen Strandzugang begeben und mehrfach versucht eine Tür des dortigen Bistros aufzuhebeln.

Als das aber nicht gelang wurde eine Scheibe eingeschlagen und der oder die Einbrecher konnten dann in das Innere einsteigen.

Hier wurden von ihnen alle Kassen entleert und so eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und sonstige verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

