Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.25 Uhr, befuhr der 64-jährige Fahrer mit seinem Motorrad in Saalfeld die B 281 aus Richtung Arnsgereuth kommend. Kurz vor dem Ortseingang Saalfeld kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der dortigen Notspur. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

