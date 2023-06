Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 50-Jähriger pöbelt, beleidigt und verstößt gegen Hausverbot: Mehrere Strafanzeigen

Sonneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein 50-Jähriger in der Sonneberger Innenstadt mehrmals polizeilich auffällig. So meldeten Passanten den Mann gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße, nachdem er mehrere Personen u.a. beleidigt hatte. Weiterhin soll er gegen ein bestehendes Hausverbot verstoßen haben. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen zunächst nicht mehr am Einsatzort antreffen. Doch lange ließ der nächste Vorfall nicht auf sich warten: Mit ähnlichem Verhalten wie kurz zuvor sowie unter Geschrei und dem Werfen von Bierflaschen wurde der 50-Jährige dann erneut auffällig. Dieses Mal wurde er durch die Polizei angetroffen, ihm wurden die Maßnahmen erläutert und er erhielt einen Platzverweis für gewisse Örtlichkeiten. Es wurden dementsprechend mehrere Strafanzeigen erstattet.

