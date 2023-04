LPI-J: Entwendete Mopeds aufgefunden

Weimar (ots) - In der Nacht zu Freitag versuchten unbekannte Täter in der Steinbrüchenstraße in Nohra die Zugangstür eines Firmengebäudes aufzuhebeln. Dies gelang nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

