LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots) - Am 31.03.2023 ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Burkhardtstraße der Stadt Apolda ein Kleinunfall. Hier hatte der Halter eines Fahrzeugs Pkw Dacia Sandero sein Fahrzeug am Straßenrand geparkt und es hierbei versäumt, sein Fahrzeug ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug löste sich in Abwesenheit seines Halters und rollte gegen einen Baum. Dort blieb es liegen, so dass es nur zu einem geringen Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von etwa ...

