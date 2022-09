Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken unterwegs

Apolda (ots)

Durch die Rettungsleitstelle Weimarer Land wurde die Polizeiinspektion Apolda am 29.09.2022 in den Mittagsstunden zu einer gestürzten Rollerfahrerin in Apolda, Christian-Zimmermann-Straße dazu gerufen, da diese augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die 57-jährige Fahrzeugführerin konnte im Rahmen der Kontrolle nicht einmal mehr das Vortestgerät beatmen, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

