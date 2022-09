Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Gegen 17:30 Uhr ereignete sich in der Schwanseestraße ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem geparkten Pkw. Der Busfahrer fuhr von der Coudraystraße kommend in Richtung Goetheplatz. Hierbei blieb er mit der rechten Fahrzeugseite an einem parkenden VW Golf hängen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

