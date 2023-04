Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht vom 31.03.2023 zum 01.04.2023 bemerkten wachsame Bürger im Bereich der Straße An der Goethebrücke in Apolda, wie gegen etwa 03:30 Uhr eine männliche Person versuchte, in ein leerstehendes Haus einzubrechen. Die sofort alarmierte Polizei konnte den flüchtenden Tatverdächtigen kurze Zeit später nur unweit des Tatortes stellen. In seinem Rucksack fanden die Beamten Einbruchswerkzeug wie Brecheisen und einen Hammer. Des Weiteren wurde vor Ort festgestellt, dass noch versucht wurde, in ein weiteres Haus in der Nähe einzubrechen. Jedoch misslang dies ebenfalls, so dass es insgesamt nur zu Hebelschäden an den Türen mit einer Schadenshöhe in Höhe von etwa insgesamt 400 Euro gekommen ist. Die Ermittlungen, auch in Hinsicht auf die vorangegangene Einbruchserie in Apolda laufen.

