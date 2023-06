LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle auf der Umgehung B 281

Wurzbach (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 05.10 Uhr, befuhr die 57-jährige Fahrerin eines Motorrades die Verbindungsstraße zwischen Heinersdorf und Oberlemnitz. Hier kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und kam zu Fall. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Das Wildschwein verendete am Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

