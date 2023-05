Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Passantin bedroht und beleidigt

Am Mittwoch soll ein Betrunkener in Bad Schussenried eine Frau mit einem Messer bedroht haben.

Gegen 13.15 Uhr bedrohte und beleidigte wohl ein betrunkener 39-Jähriger im Kirchweg eine Passantin. Dabei soll der Mann auch ein Teppichmesser ohne ausgefahrene Klinge in der Hand gehalten haben. Die 57-Jährige verständigte die Polizei. Die fahndete nach dem mutmaßlichen Täter, der nach der Tat mit dem Bus in Richtung Biberach fuhr. An der Bushaltestelle in Ingoldingen nahm die Polizei den Verdächtigen vorläufig fest und durchsuchte ihn. Ein Messer hatte er nicht mehr bei sich. Die Polizei Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) nahm die Ermittlungen auf. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Warum er die Passantin bedrohte und beleidigte ist unklar. Er machte gegenüber der Polizei keine Angaben.

