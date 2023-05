Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)(RT) Heroldstatt, Römerstein - NACHTRAG zur Pressemitteilung vom 04.05.23, 12:02 Uhr - Drei Tatverdächtige ermittelt.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5501108) hatten sich Unbekannte in der Nacht zum 30.4.23 an Maibäumen in den Heroldstatter Ortsteilen Sontheim und Ennabeuren zu schaffen gemacht und dabei Schaden verursacht.

Wie nun bekannt wurde, konnte die Polizei Laichingen drei Tatverdächtige ermitteln. Anhand von Zeugenaussagen und des Kennzeichens des flüchtigen Fahrzeuges klärten die Ermittler den Fall. Verantwortlich für die beiden Taten soll ein 18-Jähriger sein. Der sei durch eine 18-Jährige und einen Jugendlichen unterstützt worden. Die 18-Jährige fuhr den Gleichaltrigen und den Jugendlichen mit ihrem Auto zu den Tatorten und wartete in der Nähe. Während der 18-Jährige an den Maibäumen sägte, stand der Jugendliche Schmiere. Alle drei zeigten sich geständig. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung zu.

In den Vernehmungen räumten die beiden 18-Jährigen noch eine weitere Tat im Landkreis Reutlingen ein. Denn in derselben Nacht, gegen 3.30 Uhr, waren die Heranwachsenden in Römerstein-Donnstetten zu Gange. Der 18-Jährige sägte mit der Motorsäge an dem Baum. Der stand in der Uhlandstraße und wurde auf etwa zwei Meter Höhe angesägt. Die junge Frau fuhr den 18-Jährigen mit ihrem Auto dorthin. An dem Maibaum ist ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. Der Stamm musste von den Verantwortlichen stabilisiert und verstärkt werden.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de

