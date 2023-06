LPI-SLF: Unbekannte entwenden Fallrohre von Sportplatz

Krölpa (ots) - Am gestrigen Tag, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine Geschwindigkeitskontrolle im Ortsteil Trannroda durch. Dabei wurden 22 Verkehrsteilnehmer gemessen, welche sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Die begangenen Ordnungswidrigkeiten wurden mit einem Verwarngeld geahndet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

