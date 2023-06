Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand von Doppelhaus: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Königsee (ots)

Seit dem Morgen sind Polizei und eine Vielzahl an Feuerwehrkräften bei Löscharbeiten in Königsee eingesetzt. Gegen 05 Uhr meldeten Passanten den Brand einer Doppelhaushälfte in der Bergstraße, sodass die Rettungskräfte umgehend ausrückten. Vor Ort wurde schnell festgestellt, dass glücklicherweise keine Personen verletzt wurden, allerdings gestalten sich die Löscharbeiten auch aktuell noch schwierig und dauern somit an. Die Feuerwehr versucht ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern, das Doppelhaus als solches ist insgesamt betroffen. Aufgrund der Maßnahmen kommt es aktuell zur Vollsperrung der Strecke, eine Umleitung ist ausgeschildert. Zum Grund des Brandausbruches sowie der Schadenshöhe können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Es wird eigenständig nachberichtet.

