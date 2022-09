Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Karlsruhe/Heidelberg: Unfallflucht an Autobahnabfahrt; Zeugen gesucht

Karlsruhe/Heidelberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag auf der A 5 bei Karlsruhe. Ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer war zunächst in Richtung Basel unterwegs und wollte kurz nach 8 Uhr an der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte abfahren. Dazu fuhr er auf der rechten Spur, links daneben fuhr ein Lkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer zog sein Fahrzeug plötzlich von links nach rechts und schnitt dem 68-jährigen die Weiterfahrt ab. Nur durch ein plötzliches Ausweichen nach rechts, konnte dieser eine Kollision mit dem Lkw verhindern. Allerdings prallte er dabei gegen die rechte Fahrbahnbegrenzung und wodurch sein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Eine erste Schätzung beläuft sich auf über 3.000.- Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Karlsruhe-Bahnhof fort; ob er den Unfall bemerkte, steht noch nicht fest.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Lkw das Teilkennzeichen BLK-XY ??? gehabt haben. Auf dem Planenaufbau war lediglich "Logistik" zu lesen.

Nachdem er wieder nach Hause zurückgekehrt war, erstattete der 68-Jährige noch am selben Tag Anzeige beim Polizeirevier HD-Süd.

Der Verkehrsdienst Karlsruhe übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter Tel.: 0721/94484-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell