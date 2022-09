POL-MA: Mannheim: 14-jähriger will alkoholisierte Mutter mit Auto nach Hause fahren

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte des Polizeireviers Schwetzingen einen 42-jährigen Mann in der Zähringerstraße, da dieser sein Smartphone während der Autofahrt benutzte. Der Porsche-Fahrer gab bei der Kontrolle an, seinen Geldbeutel ...

mehr