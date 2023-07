Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Bistro am Wischhafener Fähranleger ein, Unbekannte beschädigen abgestellten Minibagger in Buxtehude

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen in Bistro am Wischhafener Fähranleger ein

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 00:30 h und 05:25 h in Wischhafen in der Glückstädter Straße eine Terrassentür des Bistros "Ankerplatz" am Fähranleger Wischhafen aufgebrochen und anschließend im Innenraum zwei Kassen geleert sowie eine Box mit Kleingeld mitgenommen. Zusätzlich wurde noch ein Möbeltresor aus der Verankerung gerissen und ebenfalls mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04779-926920 bei der Freiburger Polizeistation zu melden.

2. Unbekannte beschädigen abgestellten Minibagger in Buxtehude

In der Wilhelmstraße in Buxtehude haben bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 13:00 h und heute Morgen, 07:00 h bei einem dort auf einer Baustelle abgestellten orangenen Kubota-Minibagger gewaltsam mehrere Schläuche und Plastikkappen abgerissen und Kühlwasser ausgekippt bzw. verschüttet. Der so angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell