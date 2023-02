Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung

Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen-Beeck (ots)

Mittels Feuerwerkskörpern wurden durch unbekannte Täter zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, die an der Hauswand der alten Feuerwache an der Straße Gemeindeberg standen. Der Brand wurde gegen 17.50 Uhr am 25. Februar (Samstag) entdeckt. Durch das Feuer wurden eine Feuerschutztür sowie ein Kabelkanal beschädigt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

