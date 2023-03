Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots)

Schwalmtal. Mindestens zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagvormittag (23.03.), gegen 10.40 Uhr, ein blaues Damenrad der Marke Pegasus im Wert von etwa 400 Euro von einem Grundstück in der Straße "Im Schwalmgrund" in Hopfgarten zu entwenden. Als Zeugen auf den Diebstahl aufmerksam wurden, sprachen sie die Täter an, woraufhin diese das Fahrrad zurückließen und fußläufig flüchteten. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - schlanke Gestalt - trug dunkle Kleidung und eine Basecap

Täterin 2:

- weiblich - circa 1,70 Meter groß - längere, rotblonde Haare - trug ein bauchfreies Top, eine Sweatjacke und eine Nikolausmütze

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

