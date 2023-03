Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wildeck-Richelsdorf. Am Mittwoch (22.03.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamburg die Steinkaute (L3248) in Richtung Eschwege. Zeitgleich fuhr eine 14-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg. Plötzlich lenkte das Mädchen ihr Zweirad auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der Hamburger versuchte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen noch nach links auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit der 14-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall mit schwer verletzten Personen auf B62

Niederaula. Am Mittwoch (22.03.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrer aus Gera mit einem Sprinter die B62 von Niederaula kommend in Fahrtrichtung der BAB 7 Anschlussstelle Niederaula. Aus ungeklärter Ursache geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger, welchen ein 68-jähriger Fahrer aus Kirchheim lenkte. In der weiteren Folge wurde der Sprinter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen vom Sattelzuggespann abgewiesen und kollidierte sodann frontal mit dem ebenfalls entgegenkommenden Pkw einer 40-jährigen Fahrerin aus Niederaula. Der 46-jährige Sprinterfahrer sowie die 40-jährige Pkw-Fahrerin wurden beide schwer verletzt und waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie konnten zeitnah durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit und an die Rettungskräfte übergeben werden. Der 46-jährige Sprinterfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Auch die 40-jährige Pkw-Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen der Verletzten entstand Totalschaden. Die B62 war im Zuge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für etwa viereinhalb Stunden voll gesperrt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro.

Zapfsäule beschädigt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (22.03.), gegen 21:25 Uhr, wollte ein 62-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger an einer Zapfsäule einer Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße tanken. Beim Einfahren streifte der Mann aus Belarus mit der linken Seite seines Aufliegers die rechte Seite der Zapfsäulenwand. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell