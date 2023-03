POL-OH: UPDATE: Person tot aus Gewässer geborgen

Gemarkung Mücke (ots) - Am Mittwoch (22.03.) befuhr ein 38-jähriger polnischer Staatsbürger gegen 14.50 Uhr mit einem Klein-LKW die Autobahn A 5 aus Richtung Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Kassel. Circa 1000 m nach der Anschlussstelle Homberg (Ohm) bemerkte er vermutlich ein Stauende zu spät. Der 38-Jährige versuchte zwar noch, über den Standstreifen an einen ...

mehr