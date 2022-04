Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallgeschehen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Im Berichtszeitraum von Freitag bis Sonntag ereigneten sich im Landkreis Nordhausen 13 Verkehrsunfälle. Hierbei kam es zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschäden, wobei drei Personen leicht verletzt wurden. Weiterhin wurden zwei Wildunfälle und acht Sachschadensunfälle aufgenommen.

Der erste Unfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitag gegen 10:50 Uhr in Nordhausen, Freiherr-vom-Stein Straße / Bochumer Straße. Zur Unfallursache kann gesagt werden, dass der Unfallverursacher beim Abbiegen von der Freiherr-vom-Stein Straße in die Bochumer Straße die entgegenkommende Radfahrerin übersehen hat und es zur Kollision zwischen dem PKW und der Radfahrerin kam. In der Folge stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein weiterer Unfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag gegen 14 Uhr in der Lindenstraße in Bleicherode, Höhe Einfahrt Parkplatz REWE. Hier beabsichtigte der Unfallverursacher mit seinem PKW auf den Parkplatz des REWE-Marktes einzubigene und beachtete dabei den entgegenkommenden Mopde-Fahrer nicht. Der Mopedfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und wurde dabei verletzt. Durch einen angeforderten Rettungswagen wurde er im Anschluss zur ärztlichen Untersuchung in das Südharz-Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der dritte Unfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag gegen 17:50 Uhr im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße / Reichstraße / Geseniusstraße. Der Unfallverursacher beabsichtigte die Freiherr-vom-Stein-Straße von der Reichsstraße kommend in die Geseniusstraße zu queren. Hierbei übersah der den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Dieser leitete noch eine Vollbremsung ein in dessen Folge er mit seinem Krad stürzte. Das Krad rutschte in der Folgen gegen den PKW und der Kradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine ärztliche Versorgung war zunächst vor Ort nicht erforderlich. Der Kradfahrer begab sich im Anschluss eigenständig zur Untersuchung ins Südharz-Klinikum.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16:05 Uhr in der Gelmestraße in Nordhausen. Dort geriet die Unfallverursacherin mit ihrem PKW aus bisher ungeklärte Ursache nach links in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoss beider Fahrzeuge. Ein vor Ort gerufener Rettungswagen nahm die Insassen des Verursacherfahrzeuges zur ärztlichen Kontrolle mit ins Südharz-Klinikum. Nach ärztlicher Begutachtung konnte im Anschluss ermittelt werden, dass die Insassen durch den Unfall unverletzt blieben. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass für beide Fahrzeuge jeweils ein Abschleppdienst zum Einsatz kam. Der Unfallschaden wurde auf insgesamt ca. 20000 Euro eingeschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell