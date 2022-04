Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Akku löst vermutlich den Brand aus

Wiehe (ots)

Über einen Schuppenbrand wurde die Polizeistation Artern am Samstag, den 23.04.2022 gegen 18:30 Uhr, von der Rettungsleitstelle Nordhausen informiert. Der Brand ereignete sich in der Ortslage Wiehe, An der Trift. Der Grundstückseigentümer führte Gartenarbeiten durch, als er plötzlich einen Plastikgeruch bemerkte. Er ging dem Geruch nach bis zu seinem Holzschuppen und öffnete die Tür. In diesem Moment kam ihm eine Propangasflasche (5 kg)entgegen geflogen, welche ihn im Brustbereich traf und ein Stück zurück in den Garten warf. Der Grundstückseigentümer erlitt hierdurch Prellungen im Brustbereich sowie Verbrennungen an seinen Händen und im Gesicht. Der Geschädigte wurde zur ärztlichen Versorgung nach Halle ins BG Klinikum Bergmannstrost geflogen. Der Schuppen konnte durch die FFW nicht gerettet werden. Auslöser des Brandes könnte auf Grund der, durch die FFW festgestellt Hitzentwicklung, der Akku des Rasenmähers gewesen sein. Durch die vor Ort eingesetzten Kriminalbeamten wurde der Brandort beschlagnahmt und zwecks weiterer Ermittlungen an das zuständige Fachkommissariat der KPI Nordhausen übergeben. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 15000 Euro geschätzt.

