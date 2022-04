Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradunfall im Kyffhäuser

Kyffhäuserland (ots)

Ein Kradfahrer kommt am Samstag, den 23.04.2022 gegen ca. 17:50 Uhr mit seiner Yamaha in Kyffhäuserland, auf der B 85 im Bereich der 36 Kurven, Kyffhäuserland, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt gerade aus in den Straßengraben. Die Yamaha erleidet hierbei einen Totalschaden, der Fahrer erleidet einen Schock und wird zur weiteren Beobachtung mittels Rettungshubschrauber ins Heliosklinikum nach Erfurt verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell