LPI-NDH: Wer erkennt diesen Mann?

Am 26.02.2022 kam es in Nordhausen, an der Bushaltestelle in der Straße Am Salzagraben, zu einer sexuellen Belästigung einer Jugendlichen. Der männliche Täter wird als 40 bis 45 Jahre alt und ca. 180 bis 185 cm groß geschätzt. Der Mann hat kurze, etwas grau melierte, dunkelbraune Haare und einen Bart. Das Erscheinungsbild des Mannes wird als gepflegt beschrieben. Er trug während der Tat eine dunkle Jacke mit einem neongrünen Reißverschluss.

Wer erkennt den auf dem Phantombild abgebildeten Mann oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/96-0 entgegen.

