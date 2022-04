LPI-NDH: Werkzeug aus Werkstatt gestohlen

Nordhausen (ots) - Durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter wurden am Donnerstag, den 21. April, in der Rothenburgstraße mehrere Fahrzeuge eines Postzustellers beschädigt. Angezeigt wurde die Beschädigung gegen 12.00 Uhr. Der oder die Täter beschädigten, teilweise unter Gewaltanwendung, an zwei Fahrzeugen jeweils die linken Außenspiegel. An einem weiteren Fahrzeug war der Außenspiegel ohne weitere Schäden ...

mehr