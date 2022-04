Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad fährt auf Motorrad auf

Breitenworbis (ots)

Am 23.04.2022 gegen 16:30 Uhr waren zwei Motorradfahrer aus Hessen mit ihren Maschinen auf der Mühlhäuser Straße, aus Richtung Breitenworbis kommend, in Richtung Landesstraße 1014 unterwegs. An der Einmündung hält der 63jährige Fahrer mit seiner Honda an. Die nachfolgende 25jährige Fahrerin einer Yamaha ist unaufmerksam und fährt auf. Dadurch kommen beide zu Fall und verletzen sich leicht. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 1500 Euro angenommen.

