POL-OH: Person tot aus Gewässer geborgen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Homberg (Ohm). Am Mittwoch (22.03.), gegen 14.50 Uhr, kam es auf der A5, zwischen AS Homberg (Ohm) und AS Alsfeld-West, in Fahrtrichtung Nord, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund von Bergungsarbeiten derzeit Vollsperrung. Wir berichten nach. Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Severingstraße 1-7, 36041 Fulda Telefon: 0661 / 105-1099 E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de (nur ...

mehr