POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Mittwochabend (22.03.), zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Seilerweg ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt zwei Damenuhren der Marke "Guess" im Wert von rund 450 ...

mehr