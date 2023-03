Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Mittwochabend (22.03.), zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Seilerweg ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt zwei Damenuhren der Marke "Guess" im Wert von rund 450 Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt in Richtung Bärengasse. Zudem entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsau. Ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Rohrbach wurde am Mittwoch (22.03.), zwischen 8.10 Uhr und 23.40 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür sowie eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Garage sowie in die Wohnräume des Hauses. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alheim. In ein Einfamilienhaus in der Ludwigsecker Straße in Sterkelshausen brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (22.03.), gegen 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen (23.03.), etwa 1 Uhr, ein. Die Täter öffneten eine Terrassentür gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell