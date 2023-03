Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Unbekannte stahlen am Donnerstagmorgen (23.03.), gegen 8.15 Uhr, die Handtasche einer 60-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bismarckstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte die Dame die Tasche samt Inhalt zur Tatzeit an einem Einkaufswagen befestigt. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

