LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 03.10.2022

Wildunfall

Am 02.10.2022, 21:40 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B 87. Der Fahrer eines Pkw Saab befuhr die Bundesstraße aus Apolda kommend. Unmittelbar vor der Gemeinde Rödigsdorf überquerte ein Waschbär die Fahrbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw Saab entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Sonntag, 02.10.2022, 16:28 Uhr, kam es zum Unfall in Apolda, Dammstraße, Kreuzung Buttstädter Straße. Der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die Dammstraße in Richtung Buttstädter Straße. Vor dem Pkw Skoda Fabia befand sich der Fahrer eines Pkw VW. Aufgrund einer grünen Fußgängerampel musste der Fahrer des VW verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des Skoda Fabia bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1200 Euro.

Diebstahl aus Keller

In der Zeit vom 18.09.2022 bis zum 02.10.2022 drangen unbekannte Täter in einen Keller in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Das Vorhängeschloss zum Keller wurde aufgeflext. Aus dem Keller entwendeten die Täter ein E-Bike der Marke Prophet im Wert von ca. 1100,- Euro. Am Vorhängeschloss entstand ein Schaden von ca. 5,- Euro.

