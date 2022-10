Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Spinnenphobie führt zu Verkehrsunfall

Am Sonntagvormittag befuhr ein 34jähriger Opel-Fahrer die Landstraße von Stadtroda kommend in Richtung Jena. Auf Höhe Laasdorf bemerkte er plötzlich eine Spinne im Fahrzeug und erschrak so sehr, dass er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier beschädigte er zwei Leitpfosten. Personen wurden nicht verletzt. Jedoch hat die Spinne neben dem Schrecken für Schäden am Pkw Opel gesorgt.

