LPI-J: Missbräuchlich ausgelöster Feuermelder sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Jena (ots) - Am Samstag, den 01.10.2022 wurde die Polizei in Jena über insgesamt 3 Kellereinbrüche durch unbekannte Täter in Jena-Nord informiert. So wurden 2 Keller in der Ottogerd-Mühlmann-Straße im Zeitraum vom Freitag, 30.09.22, 15:00 Uhr bis Samstag, 01.10.2022, 14:45 Uhr angegriffen. Hier verschafften sich der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und entwendeten aus den ...

