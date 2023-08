Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Drochtersener Bäckerei

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht zwischen 18:00 h und 03:50 h unbefugt in Drochtersen in der Sietwender Straße in die Räumlichkeiten der dortigen Bäckerei gelangt und haben die Bedientresen des Cafes und des Hotels nach brauchbarer Beute durchsucht.

Mit den Kassen des Cafes als Beute konnten der oder die Täter dann den Tatort wieder verlassen und in unbekannte Richtung flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell