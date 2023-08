Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in zwei Vereinsheimen in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten Estorf und Himmelpforten

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Einbrecher gleich in zwei Vereinsheime in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten eingedrungen.

In Estorf haben die Unbekannten in der Landstraße eine Tür der Räumlichkeiten des FC Oste/Oldendorf aufgehebelt und alle Innenräume sowie Schränke durchsucht.

Mit zwei Karton Korn als Beute flüchteten die Einbrecher dann in unbekannte Richtung.

In derselben Nacht wurde auch der Verkaufspavilion des MTV Himmelpforten auf dem Sportplatz in der Straße "Brink" in Himmelpforten aufgebrochen und daraus diverse Genussmittel wie Alkohol und Süßigkeiten sowie eine Spendenflasche mit Bargeld erbeutet.

Der oder die Täter hatten einige Kisten vor dem Gebäude stehen lassen. Entweder waren sie gestört worden oder sie wollten diese später abholen.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell