POL-HI: Polizei verhaftet 36-Jährigen und beschlagnahmt Drogen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einer Kontrolle eines 36-Jährigen in der Frankenstraße am späten Sonntagabend, 02.07.2023, stellte sich heraus, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle vorlagen. Ferner wurden bei dem Mann Drogen in handelsüblichen Konsumeinheiten sowie eine größere Menge Bargeld gefunden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fiel der Mann einer Streifenbesatzung auf, als er scheinbar aus Richtung eines Bürogebäudes an der Bördestraße kam. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 36-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim mit vier Haftbefehlen gesucht wurde. Darüber hinaus fanden die Beamten bei ihm Marihuana im mittleren zweistelligen und mutmaßliches Kokain im mittleren einstelligen Bereich. Außerdem führte er eine mittlere dreistellige Bargeldsumme in unterschiedlicher Stückelung mit sich.

Der Mann wurde verhaftet und nach Abschluss aller Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Betäubungsmittel und das Geld wurden beschlagnahmt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts auf unerlaubten Drogenhandel gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

