POL-HI: Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Hildesheim (ots) - (jul) In den frühen Morgenstunden des 02.07.2023 wurde die 45-jährige Zeugin durch zwei klirrende Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als sie aus ihrem Schlafzimmerfenster in der Paul-Lincke-Straße in Sarstedt blickte, vernahm sie lediglich eine wegrennende Person in Richtung "Am Kipphut". Weiteres konnte sie vorerst nicht feststellen und legte ...

mehr