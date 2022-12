Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Falsche Stadtmitarbeiter bestehlen Seniorin

Rösrath (ots)

Am Dienstag (06.12.) wurde eine 83-jährige Rösratherin von falschen Stadtmitarbeitern bestohlen.

Gegen 14:00 Uhr klingelte ein vermeintlicher Mitarbeiter der Stadt Rösrath bei der Geschädigten in der Bensberger Straße. Die männliche Person gab an, den Wasserdruck im Haus messen zu müssen. Daraufhin ließ die 83-Jährige den Mann herein und begleitete ihn in den Keller und nach der vermeintlichen Prüfung des Wasserdrucks auch wieder zur Haustüre. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, fiel ihr auf, dass die Schlafzimmertüre offen stand und unbekannte Täter eine Bargeldsumme im niedrigen dreistelligen Bereich aus ihrer Handtasche entwendet hatten.

Eine zweite Person hatte die Geschädigte nicht bemerkt. Den ersten Täter, der sich als Stadtmitarbeiter ausgegeben hatte, konnte die Seniorin wie folgt beschreiben: männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, ihren Angaben nach "südländisches Aussehen", insgesamt dunkel gekleidet, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei Rhein-Berg warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Ob falsche Wasserwerk-, Telekom- oder sonstige Mitarbeiter von Unternehmen, die Wartungsarbeiten durchführen wollen, das Kommissariat Kriminalprävention / Opferschutz hat die nachfolgenden Tipps für Bürgerinnen und Bürger: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Haus, installieren Sie eine Türspaltsicherung. So können Sie mit Ihrem Besuch reden, ohne dass dieser ungehindert das Haus betreten kann. Hören Sie bei dem betreffenden Unternehmen telefonisch nach, ob es tatsächlich einen Wartungstermin gibt. Vereinbaren Sie notfalls einen neuen Termin und ziehen Sie zu diesem eine Vertrauensperson hinzu.

Wer etwas Auffälliges im Umfeld der Bensberger Straße beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell