POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mädchen auf dem Schulweg angefahren und geflüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern früh (05.12.) ist es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Einmündung Richard-Zanders-Straße / Senefelder Straße gekommen, bei dem eine Schülerin auf ihrem Schulweg leicht verletzt wurde.

Die 11-jährige Schülerin aus Bergisch Gladbach wollte die Senefelder Straße überqueren, um zur Schule im Ahornweg zu gelangen. Bei Dunkelheit und leichtem Schneeregen wartete sie an der Fußgängerampel, bis diese Grünlicht zeigte und ging dann los.

Gleichzeitig erhielt der Fahrzeugverkehr Grünlicht und ein Pkw bog von der Richard-Zanders-Straße nach rechts in die Senefelder Straße ab und übersah dabei vermutlich die Fußgängerin.

Die Fußgängerin wurde vom abbiegenden Pkw leicht touchiert und stürzte zu Boden, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher fuhr unvermittelt weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Das verletzte Mädchen wurde zunächst von einer Zeugin betreut und dann in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Nach Angaben der Schülerin soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Pkw gehandelt haben. Möglicherweise war die Person am Steuer männlich und hatte auf der Rücksitzbank ein Kind an Bord. Eine Zeugin wiederum schilderte, dass es sich um einen schwarzen, länglichen Pkw gehandelt haben soll.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem verursachenden Pkw sowie der Person. Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

