Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Person beschädigt zwei Fensterscheiben an Wohnhaus

Hildesheim (ots)

(jul) In den frühen Morgenstunden des 02.07.2023 wurde die 45-jährige Zeugin durch zwei klirrende Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als sie aus ihrem Schlafzimmerfenster in der Paul-Lincke-Straße in Sarstedt blickte, vernahm sie lediglich eine wegrennende Person in Richtung "Am Kipphut". Weiteres konnte sie vorerst nicht feststellen und legte sich wieder schlafen. Erst später am Tage bemerkte sie, dass diese Person offenbar zwei Fensterscheiben an ihrem Wohnhaus beschädigte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Sarstedt auch niederschwellig bei derartigen Feststellungen die hiesige Dienststelle zu kontaktieren, um mögliche verdächtige Personen im Nahbereich noch antreffen zu können. Im vorliegenden Fall bittet die Polizei darum, dass mögliche weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 05066-985115 melden und ihre Erkenntnisse teilen.

