Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Erst Diebstahl, dann Raub - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat heute Vormittag einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Ein 36-Jähriger aus Dorsten wurde dabei beobachtet, wie er gegen 10.50 Uhr aus einem Geschäft an der Recklinghäuser Straße eine Bauchtasche mitnahm, ohne sie zu bezahlen. Der Ladeninhaber lief daraufhin hinter dem Mann her, stellte ihn und verlangte die Bauchtasche zurück. Auf dem Rückweg zum Geschäft kam der 36-Jährige hinter dem Inhaber her, schlug ihn und entriss ihm wieder die Bauchtasche. In einem Hinterhof konnte der 36-Jährige dann von der Polizei festgenommen werden. Der Ladeninhaber bekam die Bauchtasche schließlich zurück. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

