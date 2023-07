Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bad Salzdetfurther Polizei unterbindet Alkoholfahrten

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / HOLLE (erb). Vom 30.06.2023 bis zum 01.07.2023 musste die Polizei Bad Salzdetfurth zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Am 30.06.2023, gegen 21:40 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen auffällig fahrenden Pkw. Dieser sei von der Bundesstraße 243 in Schlangenlinien in Richtung einer Bockenemer Tankstelle gefahren. Die Meldende folgte dem VW Touareg und bemerkte, dass der an der Tankstelle aussteigende Fahrzeugführer einen unsicheren Gang aufwies. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 54-jährigen Fahrzeugführer noch vor der Weiterfahrt auf dem Tankstellengelände feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann aus Bockenem ergab einen Wert von 1,53 Promille.

Am Folgetag, den 01.07.2023, gegen 12:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Bahnhofstraße in Holle einen Pkw der Marke Chevrolet im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer, ein 50-Jähriger aus Holle, roch hierbei deutlich nach Alkohol. Eine vorläufige Messung des Atemalkohols ergab einen Wert in Höhe von 0,54 Promille.

Beide Verkehrssünder sind durch die Polizisten zu einem Arzt befördert worden. Dieser entnahm den Fahrern Blut zur beweissicheren Feststellungen des Grades ihrer Alkoholisierung. Während auf den Holler aufgrund des geringeren Alkoholspiegels ein Bußgeldverfahren zukommt, wurde gegen den stärker alkoholisierten Bockenemer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

