POL-HI: Trunkenheit im Verkehr

Hildesheim (ots) - HOLLE (erb). Am 01.07.2023, um 17:10 Uhr, kam es im Bereich der Ortschaft 31188 Holle zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Fahrzeugführer erlag hierbei seinen Verletzungen noch am Unfallort. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 21-jährige Kradfahrer mit Wohnsitz in der Gemeinde Holle die Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und kollidierte mit ...

mehr