POL-PDLD: Vollsperrung auf der B9

Landau (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, den 26.01.2023 gegen 23:43 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zeiskam zu einer Verpuffung. Die beiden 59 und 63 Jahre alten Wohnungsinhaber erlitten hierbei Verbrennungen am Oberkörper und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen ...

