Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an PKW

Varel (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurden Sachbeschädigungen an drei PKW angezeigt. Zwei der Fahrzeuge waren in der Breslauer Straße, eines in der Mühlenstraße in Varel abgestellt. An den drei Fahrzeugen waren Reifen zerstochen worden. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf Sonntag bis Dienstag. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell