Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Motorradunfall

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am 01.07.2023, um 17:10 Uhr, kam es im Bereich der Ortschaft 31188 Holle zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Fahrzeugführer erlag hierbei seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 21-jährige Kradfahrer mit Wohnsitz in der Gemeinde Holle die Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und kollidierte mit einem Metallzaun.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten das Leben des schwer verletzten Mannes nicht retten, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Durch die Polizei Bad Salzdetfurth wurde eine umfangreiche Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen soll das genaue Unfallgeschehen weiter aufgeklärt werden.

Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen sowie zur Sicherung der Unfallspuren wurde die Bahnhofstraße etwa von 17:15 Uhr bis 22:00 Uhr mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Holle voll gesperrt.

Am Krad der Marke Suzuki entstand ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 3500 EUR. Der Schaden am Zaun wird auf rund 600 EUR geschätzt.

Bislang der Polizei nicht bekannte Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich telefonisch an das Bad Salzdetfurther Polizeikommissariat zu wenden (05063/9010).

