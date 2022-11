Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Diebstahl am Marktplatz in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) In der Zeit von Samstag, 26.11.2022 gg. 12:00 Uhr bis Dienstag, 29.11.2022 gg. 14:30 Uhr kam es in einem Lagerraum in der Nähe des Markplatzes in Alfeld zu einem Diebstahl. Das Forum "Alfeld Aktive e.V." nutzt dort Räumlichkeiten zur Lagerung ihres Equipments. U.a. wurde dort eine Lautsprecherbox gelagert. Bislang unbekannte Täter betraten unbefugt und unbemerkt den Lagerraum und entwendeten die "Soundboks". Diese ist schwarz, wiegt ca. 15 kg und hat die Maße ca. 60x40x30 cm. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

