Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Münster-Sarmsheim, 09.06., Rheinstraße, 15:57 Uhr. Ein Mann fuhr in Fahrtrichtung Laubenheim als er plötzlich aus Unachtsamkeit auf die linke Gegenspur gelangte und mit einem zweiten Fahrzeug frontal kollidierte. Alle drei Insassen der beteiligten PKW verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR; sie mussten abgeschleppt werden.

